Londoner Aufsicht will schärfer kontrollieren

Das ist umso erstaunlicher, als es bisher vor allem der Finanzplatz London war, der sich gegen allzu strenge Regeln und Vorschriften für die europäische Finanzwelt und Bankenlandschaft – zum Beispiel auch gegen eine Finanztransaktionssteuer – stark gemacht hat. Die Aussagen von Paul Sharma deuten hier erstmals ein Umdenken an.

Sharma sagte, die sogenannte "light touch"-Regulierung sei Vergangenheit. "Die FSA mischt sich viel stärker als früher in das Geschehen auf den Märkten ein", so der Experte.

Die FSA ist wegen ihrer bisher laxen Haltung vielfach kritisiert worden. Im kommenden Jahr wird die Aufsicht deshalb umstrukturiert. Die Aufgaben sollen dann unter zwei Nachfolgebehörden und der Bank of England (BoE) aufgeteilt werden. Parallel dazu arbeitet man auf EU-Ebene an einer zentralen Bankenaufsicht in Frankfurt. Man wird erst sehen, wie künftig nationale und internationale Zuständigkeiten geregelt werden. Insbesondere, wer für welche Banken zuständig sein wird.