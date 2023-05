London erwartet russische Wirtschaftskrise wegen Ukraine-Krieg

Auch wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine droht der russischen Wirtschaft nach britischer EinschÀtzung eine heftige Krise. Dem Land stehe die schwerste ArbeitskrÀfteknappheit seit Jahrzehnten bevor, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit und zitierte auch Angaben der russischen Zentralbank.

Wieso Russland laut London in eine Krise schlittert

"In den vergangenen drei Jahren ist Russlands Bevölkerung Berichten zufolge wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine um bis zu zwei Millionen Menschen mehr geschrumpft als erwartet", hieß es in London. Allein 2022 hĂ€tten bis zu 1,3 Millionen Menschen das Land verlassen, darunter viele junge und gut ausgebildete Menschen aus hochwertigen Bereichen wie der IT-Branche.