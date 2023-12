Lohnplus von 9,2 Prozent in der Reinigungsbranche

Fast alle 54.000 BeschĂ€ftigten in der Denkmal-, Fassaden und GebĂ€udereinigung erhalten ab 1. JĂ€nner 2024 um 9,2 Prozent mehr Lohn. Darauf einigten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhandler nach der dritten Verhandlungsrunde. Laut Monika Rosensteiner, KV-Verhandlungsleiterin und Vorsitzenden des Fachbereichs GebĂ€udemanagement der Gewerkschaft vida, gilt das Gehaltsplus von 9,2 Prozent fĂŒr rund 95 Prozent der BeschĂ€ftigten.

Erreicht wurde auch der von der Gewerkschaft geforderte Mindestlohn von 2.000 Euro im Monat. Derzeit liegt dieser bei 1.832 Euro brutto fĂŒr 40 Stunden in der Woche. "Besonders wichtig war uns eine spĂŒrbare Erhöhung jener Lohngruppen, die noch deutlich unter 2.000 Euro brutto lagen. In diesen Gruppen arbeiten nahezu ausschließlich Frauen und das zum Großteil in Teilzeit" sagte Rosensteiner in einer Aussendung.