Lösung gefunden: Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf bleibt

Angepeilt wurde eine Rübenbaufläche von mindestens 38.000 Hektar. Geworden sind es bisher 38.200 Hektar. Die Agrana geht aber davon aus, dass sich bis zum Februar des kommenden Jahres noch einige Bauern für den Rübenanbau entscheiden werden und die Fläche auf 39.000 bis 40.000 Hektar steigen wird.

Ab 38.000 Hektar rentiert sich der Betrieb von zwei Zuckerfabriken in Niederösterreich. Bei einer geringeren Anbaufläche hätte die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf (Marchfeld) geschlossen werden müssen und Zucker wäre nur mehr in der Fabrik in Tulln produziert worden.