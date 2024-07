Warum die Lohnsteigerungen die Inflation treiben

5,5Prozent betrug die Inflationsrate in Belgien, der höchste Anstieg in der Eurozone. Es folgen Spanien (3,5 Prozent) und Kroatien sowie die Niederlande (je 3,4 Prozent). Den niedrigsten Anstieg gab es in Finnland (0,6 Prozent), gefolgt von Italien (0,9 Prozent)

2,5 Prozent betrug der durchschnittliche Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai waren es plus 2,6 Prozent

„Insbesondere die Preise für Nahrungsmittel sowie für Treibstoffe kurbeln die Inflation aktuell weniger an als zuletzt“, sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Auch die Preisanstiege in der Gastronomie seien geringer ausgefallen als in den vergangenen Monaten, lägen jedoch weiterhin deutlich über dem Durchschnitt.

„Vor allem die Preise für Dienstleitungen, wo der Lohneinfluss am stärksten ist, steigen am stärksten“, erklärt Josef Baumgartner, Experte am Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Arbeitsintensive Bereiche wie Gastronomie oder Hotellerie seien davon besonders betroffen. Die Lohnkosten würden dort schon fast die Hälfte der gesamten Warenkosten ausmachen. „Die Überwälzung von Lohnsteigerungen auf die Preise von Dienstleistungen ist 2024/2025 der hauptsächliche Treiber der Inflation“, stellt er in einem Bericht fest. „Die Lohnsteigerungen sind höher als in anderen Euroländern“ (siehe Grafik).