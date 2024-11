Lkw-Maut soll 2025 um 7,7 Prozent erhöht werden

Die geplante Erhöhung der Lkw-Maut für 2025 sorgt für Aufregung in der Transportbranche. Nun liegt ein Verordnungsentwurf von der dafür zuständigen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor. Dieser sieht für die saubersten Fahrzeuge eine Erhöhung von 7,7 Prozent vor. Der neue Kilometertarif würde so auf 21,86 Cent ohne Umsatzsteuer steigen.

Frächter warnen vor weiteren Kostenschub

Am Donnerstag warnten die Frächter in der Wirtschaftskammer (WKÖ) unter Verweis auf "Inflation und CO2-Preis" vor einer drohenden Erhöhung von 12,6 Prozent und forderten eine neuerliche Aussetzung der Erhöhung. Eine Gewessler-Sprecherin verwies dahingehend zu Allerheiligen gegenüber der APA auf eine vorgesehene Erhöhung von 7,7 Prozent, die sich in den Erläuterungen zum Entwurf findet - siehe hier. Die Frächter rechnen den 2025 steigenden CO2-Preis gleich mit ein.