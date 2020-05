Linz schießt sich auf Ex-Bawag-Mitarbeiterin ein

"Meine Mandantin Iris S. soll zum Bauernopfer in einem Stellvertreterkrieg werden", klagt Anwältin Tanja Lorenz. "Die Vehemenz, mit der meine Mandantin von der Stadt verfolgt wird, entlarvt den wahren Grund: Linz will das Strafverfahren mit allen Mitteln am Leben halten, weil es sich Vorteile fürs Zivilverfahren erhofft." Linz brauche "einen Sündenbock, um von der eigenen Verantwortung abzulenken".

Bawag-Jurist Alexander Schall sagt: "Mit ihrer Taktik versuchen die Linzer weiter, eine Entscheidung im Zivilverfahren über die Gemeinderatswahl im Herbst 2015 hinauszuzögern."