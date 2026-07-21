Absatz eingebrochen: Lindt muss Preiserhöhungen zurücknehmen

Weil die Schokolade den Kunden nach den jüngsten Preiserhöhungen zu teuer wurde, muss der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli nun zurückrudern. Besonders in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien hätten die Kunden nach den deutlichen Preiserhöhungen zurückhaltender eingekauft als erwartet. Auch in Österreich verzeichnete der Konzern einen Nachfragerückgang.

Lindt habe in den vergangenen Jahren Preiserhöhungen meist ohne nennenswerte Absatzverluste durchsetzen können. Umso überraschender sei die diesmal deutlich vorsichtigere Reaktion der Konsumenten in einzelnen europäischen Kernmärkten gewesen. Als Reaktion kündigte Lindt gezielte Preiskorrekturen in den Märkten an, in denen der Rückgang besonders groß gewesen sei. Die Anpassungen sollen sich auf einzelne Produkte beschränken, bei denen die Nachfrage besonders stark auf die höheren Preise reagiert habe.

Kleinere Packungen sollen Verkaufszahlen wieder antreiben

Auch an den Verpackungsgrößen wird geschraubt: Künftig sollen kleinere Packungen angeboten werden, um den Kaufpreis für die Konsumenten zu senken, ohne den Kilopreis grundsätzlich zu verändern. So sollen etwa Lindor-Produkte zusätzlich in 100- oder 137-Gramm-Packungen sowie statt nur in 500 Gramm auch in einer 337-Gramm-Version erhältlich sein. Dadurch werde der Einstiegspreis für die Kunden attraktiver.