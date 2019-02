Lieferdienst Uber Eats zieht sich aus Österreich zurück

Keine Auswirkungen für Uber

Auf den Fahrdienstvermittler Uber hat der Rückzug aus dem Gastronomie-Liefergeschäft keine Auswirkungen in Wien.

Im Rest von Europa entwickelt sich das Geschäft laut Unternehmensangaben dagegen gut. Uber Eats ist europaweit in 200 Städten in 13 Ländern vertreten und nach eigenen Angaben die "größte und am schnellsten wachsende App für Essenslieferungen in der Region". Weltweit ist Uber Eats seit dem Start vor gut drei Jahren in mittlerweile mehr als 350 Städten in 35 Ländern aktiv.

Player dominieren heimischen Markt

Nach dem Aus für Uber Eats wird es in Österreich nur noch zwei große Player am Markt für Essenslieferungen geben, und zwar den deutschen Konzern Delivery Hero, der mit den Marken Foodora sowie Mjam in Österreich tätig ist, sowie den niederländischen Konkurrenten takeaway.com, der in Österreich mit der Plattform lieferservice.at bekannt ist.