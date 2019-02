Lidl bietet in Deutschland erstmals Auto an

Lidl erweitert in Deutschland sein Angebot - um einen Fiat Cinquecento. Gemeinsam mit dem Start-up Vehiculum bietet die Supermarktkette den italienischen Kleinwagen ab sofort an. In den Filialen des Diskonters wird er aber nicht zu kaufen sein. Stattdessen können ihn Kunden im Lidl-Onlineshop über lidl-autos.de leasen.

In Österreich sei nichts dergleichen geplant, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Diskonter werde hier nicht ins Leasing-Geschäft einsteigen.

Der Preis für das Lidl-Auto in Deutschland beginnt bei 89 Euro im Monat. Das Angebot ist auf 1.000 Fahrzeuge limitiert und gilt bis zum 30. April. Nach Angaben von Lidl sollen Kunden mit wenigen Klicks ihr Wunschpaket auswählen können. Das Angebot ermögliche es, unkompliziert ein Auto zu leasen. Laut dem deutschen Start-up Vehiculum wird jeder zweite deutsche Neuwagen heutzutage geleast.