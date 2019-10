Lichtblick bei staatlich geförderter Zukunftsvorsorge

Garantie, kleine staatliche Prämie, bescheidene Performance

Seit 2003 fördert der Staat ähnlich wie beim Bausparen diese Form der Altersvorsorge mit einer Prämie. Die Förderhöhe wurde mit dem budgetären Sparpaket 2012 halbiert und beträgt für 2019 nur 4,25 Prozent der mit 2875,18 Euro (2019) gedeckelten Maximalprämie. Die Anbieter müssen für die einbezahlten Beiträge (Nominale) plus staatliche Prämien garantieren.

Ausgestoppt

Wurde die Garantie bereits schlagend, können die Anleger nicht mehr von positiven Entwicklungen am Kapitalmarkt profitieren. "Sind bei einem Vertrag bereits so hohe Anlaufverluste verbucht, dass mit dem vorhandenen Kapital am Ende der Laufzeit nur noch dcas eingezahlte Kapital samt staatlichen Prämien verrentet werden kann, spricht man von einem ausgestoppten Vertrag", erklärt die Finanzmarktaufsicht. 2018 waren 1,5 Prozent der Zukunftsvorsorge-Verträge von Versicherungen und sieben Prozent von Kapitalanlagegesellschaften (KAGs) ausgestoppt. Das heißt, die Aktienquote im Veranlagungsportfolio, die Erträge bringen könnte, lag unter einem Prozent. Damit können diese Verträge nicht mehr oder kaum von künftigen positiven Entwicklungen der Kapitalmärkte profitieren. Die meisten Ausstoppungen passierten in der Finanzkrise 2008.

Außerdem kann die Rente bei niedrigen Veranlagungsergebnissen ähnlich wie bei den Pensionskassen gekürzt werden. Das ist auch bereits passiert.

Wer sich statt einer lebenslangen Rente das Angesparte auszahlen lässt, muss die Hälfte der Prämie zurückzahlen und die Kapitalerträge mit 27,5 Prozent nachversteuern.