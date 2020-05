Lenzing streicht hunderte Stellen in Österreich

Um im schwächelnden Fasermarkt gegen die Konkurrenz aus Asien zu bestehen, greift der Faserhersteller Lenzing zur „Radikalkur“, wie es Unternehmenschef Peter Untersperger ausdrückt. Allein am Firmenstammsitz in Lenzing werden 390 von 2600 fixen Mitarbeiter abgebaut, drei Viertel davon durch Kündigungen. Besonders betroffen sind Vertrieb und Administration, für sie soll es einen Sozialplan geben. Zusätzlich wird die Zahl der rund 300 Leiharbeiter in der Technik „massiv zurückgefahren“, insgesamt wackeln also mehr als 600 Stellen. Darüber hinaus fallen 210 Jobs in China und Indonesien weg.