Faser-Preisverfall drückt Gewinn von Lenzing

Wir können alles, was wir produzieren, verkaufen, aber leider zu schlechten Preisen.“ So fasst Peter Untersperger, Chef des erfolgsverwöhnten oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing, die aktuelle Lage des Unternehmens zusammen.

Mit 910.000 Tonnen Fasern, um zwölf Prozent mehr als 2012, plant der Konzern heuer sogar einen Rekordabsatz. Doch der Umsatz dürfte kaum oder gar nicht steigen, das Ergebnis deutlich fallen. Der Grund: Am Weltmarkt für Viskose- und Baumwollfasern bestehen eklatante Überkapazitäten, die Preise sind regelrecht abgestürzt. Und China oder Indien, die jahrelang die Treiber am Faser-Weltmarkt waren, verlieren an Fahrt. „Die Euphorie für diese Länder ist fürs erste vorbei“, sagt Untersperger.

In der Halbjahresbilanz von Lenzing spiegelt sich die schwierige Situation am Faser-Weltmarkt bereits deutlich wider. Das Nettoergebnis ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 65,3 Millionen Euro gefallen. Trotz eines um zwölf Prozent auf 438.000 Tonnen gestiegenen Faserabsatzes fiel der Umsatz um 6,8 Prozent auf 989,9 Millionen Euro.

Untersperger stellt sich auf anhaltend magere Zeiten ein. Die Faserpreise würden weiter fallen, ein Anspringen der Konjunktur sei nicht zu erwarten.