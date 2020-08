Lenzing rutschte wegen Corona im ersten Halbjahr in Verlustzone

"Die COVID-19-Krise beeinflusst die gesamte Textil- und Bekleidungsindustrie und erhöhte den Preis- und Mengendruck auf den Weltfasermarkt weiter", so Lenzing-Chef Stefan Doboczky am Mittwoch in einer Aussendung. Es habe sich um ein "äußerst schwierigen Marktumfeld" gehandelt, strategisch sei man aber "weiter voll auf Kurs" und die Umsetzung der Schlüsselprojekte verlaufe "nach Plan". Im ersten Halbjahr schloss Lenzing die Finanzierungsverträge für den Bau des Zellstoffwerks in Brasilien ab.

Leichte Besserung

Das zweite Halbjahr kann der Faserhersteller "derzeit nur grob einschätzen". Die Lenzing Gruppe erwartet, "dass die Entwicklung der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses in den verbleibenden zwei Quartalen des Geschäftsjahres über jener des 2. Quartals liegen sollte". Die strategischen Investitionsprojekte, die ab 2022 einen deutlichen Ergebnisbeitrag liefern sollen, werde man weiter vorantreiben.