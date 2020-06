Leitzins fällt auf historisches Tief

Für Sparer steht jedenfalls eines fest: Sie werden für ihre Einlagen noch weniger bekommen. Einige heimische Banken haben den EZB-Schritt bereits vorweggenommen und die Sparzinsen leicht nach unten gedrückt. Mini-Erträge für Erspartes bei einer Teuerungsrate von deutlich mehr als zwei Prozent bedeutet: Das Geld auf der hohen Kante verliert noch mehr an Kaufkraft als bisher. Das könnte die Flucht in Sachwerte weiter beschleunigen, so einige Experten.

Am historischen Zinsschritt der EZB war auch die eine oder andere leise Kritik zu hören. An der Misere in den Krisenländern würde sich damit auch nichts ändern. Dort wäre entscheidend, dass die Zinslast für die Staatsschulden leichter wird – was die EZB allerdings nur beeinflussen kann, wenn sie Staatsanleihen aufkauft. Und zudem hätten die Notenbanker mit der Zinssenkung jetzt noch weniger Spielraum nach unten, wenn sich die Krise in der Währungsunion weiter verschärft.