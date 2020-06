Leitl: 10.000 € für Firmen, die Jugendliche einstellen

Wenn dieser Tage über das " Regierungsprogramm" für die nächste EU-Kommission gesprochen wird, ist ein Thema stets ganz oben auf der Agenda: Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Mehr als fünf Millionen unter 25-Jährige sind derzeit in Europa ohne Job bzw. befinden sich nicht in Ausbildung. "Die Regierungschefs sind guten Willens und bester Absicht, aber beim Erfüllen ziemlich ratlos", sagte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl Donnerstagabend in Brüssel.