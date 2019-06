Leiberl von Billig-Textilketten fielen bei Test durch

Der Greenpeace-Test zeigt klar: Die Fast-Fashion-Industrie produziert Kleidung für den Müll. Die Billiganbieter locken mit günstigen Angeboten für wenige Euro, doch am Ende kommt das böse Erwachen. Schon nach einmal Waschen haben die getesteten T-Shirts deutlich an Qualität verloren", kritisierte Nunu Kaller, Expertin für Konsumfragen bei Greenpeace in Österreich.

Schmutzige Industrie

"Weil die Kleidung so billig ist, wird kurz darauf ein neues Shirt gekauft und das kaputte ersetzt. Für die Umwelt ist das katastrophal. Die Textilproduktion gehört zu den schmutzigsten Industrien der Welt: Der Einsatz von Glyphosat und anderen umweltgiftigen Chemikalien steht hier an der Tagesordnung."