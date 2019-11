EuroSkills 2020 in Graz: Die Spitzen-Athleten aus 47 Berufen

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Digitalisierung und Globalisierung stellen immer höhere berufliche Anforderungen. Besonders an unsere Jugend. Aus diesem Grund dokumentiert der KURIER die neuen und verschiedenen Formen der Lehre. In einer sechsteiligen Serie werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und analysieren mit Lehrlingen, Unternehmern und Ausbildnern die künftigen Herausforderungen für Jugendliche. In diesem Teil geht es um den Berufswettbewerb EuroSkills.

Nur noch wenige Sekunden bis zum Start des „Speed-Bewerbs“. Sebastian Gruber bündelt seine Konzentration, denn jetzt sind Tempo und Präzision gefragt. Ein Wandteil, so groß wie ein Türblatt, muss mit Geometrie-Mustern ausgemalt werden. Für unsaubere Linien oder gar Fehler hagelt es Strafsekunden.

Ein Handy-Video zeigt, wie sich der junge Maler und Beschichtungstechniker 2017 in Abu Dhabi fokussiert: die Augen geschlossen, die Hände dafür in ständiger Bewegung. Sie zirkeln jeden Arbeitsschritt in die Luft. Ausmessen, Abkleben, Linien ziehen. Fast wie Marcel Hirscher, der jede Slalomstange im Kopf umkurvt hat. Noch drei, noch zwei, noch eins ...