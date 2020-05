Lehre – keine Bildung zweiten Grades

Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl schreibt den Wienern in Sachen Lehre etwas „ins Stammbuch“ und verteidigt die Kammern.

KURIER: Bisher galt die Sozialpartnerschaft als Nebenregierung. Seit der Regierungsklausur sitzt sie mit am Tisch. Sind Kanzler und Vizekanzler Ihre Schoßhunde?

Christoph Leitl: Seltsame Frage. Wir wissen, dass Österreich vor riesigen Herausforderungen steht – in der Steuerpolitik, in der Standortpolitik, in der Bildung. Da muss ein kleines Land alle seine Kräfte bündeln. Ich war vor zwei Wochen in der Schweiz, und dort wird das hohe Lied der Sozialpartnerschaft gesungen. Nicht von irgendwelchen verschrobenen Leuten, sondern von den Freisinnigen.

Viele Länder kommen trotzdem ganz gut ohne Kammern aus.

Mancherorts gibt es keine oder andere Kammern, das mag eine spezifisch österreichische Ausprägung der Sozialpartnerschaft sein. Aber wir haben den gesetzlichen Auftrag, Interessensausgleich nach innen zu betreiben und mit einer Stimme nach außen zu sprechen. Daher ist das sinnvoll.

Kriegen Sie nicht Bauchweh, wenn der Bundeskanzler das ÖGB-Modell für eine Steuerreform 1:1 übernimmt?

Ich kann dem Bundeskanzler keine Vorschriften machen.

Kommt jetzt die Entfesselung der Wirtschaft? Immerhin hat sich in der ÖVP-Regierungsmannschaft die Waage vom Bauernbund wieder in Richtung Wirtschaftsbund geneigt.

Die Waage hat auch vorher nicht gegen die Wirtschaft ausgeschlagen.

Ist diese starke Verflechtung von Politik und Kammern wirklich gesund? Kritiker halten das für ein überkommenes ständisches System.

Ich wüsste nicht, was daran überkommen ist. Das eine ist die Interessenvertretung, das andere die politische Umsetzung. Und wenn beides ineinander greift, liegt da eine große Chance. Bisher hat die Sozialpartnerschaft bewiesen, dass sie diesem Land gut tut. Wenn man Unternehmen nach den Vorteilen des Standortes Österreich fragt, dann kommt immer: Sozialpartnerschaft, sozialer Friede, Zuverlässigkeit.

Auf der Negativliste stehen: Bürokratie, Reformunfähigkeit?