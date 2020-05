Lehman-Opfer klagen erneut vor Wiener Gericht

Detail am Rande: Die endgültigen Bedingungen eines Wertpapiers beinhalten die spezifische Ausgestaltung eines Wertpapiers, also wesentliche Informationen. Im Fall des Dragon FX Garant waren das laut Anlegeranwalt die Wertpapier-Identifikationsnummer ISIN, die „Beschreibung der zu Grunde liegenden Währungen samt Wertentwicklung und die Renditeberechnungen“. Weder seien der Prospekt und die Nachträge am Sitz der Emittentin Lehman Brothers Treasury Co. B.V in Amsterdam aufgelegen noch bei der Constantia Privatbank ( Aviso Zeta) noch auf der Homepage der FMA, so Haslinger. Lediglich auf der Homepage der Börse Luxemburg seien Prospekteile beschränkt zugänglich gewesen, wo das Papier anscheinend auch auf dem Markt war.