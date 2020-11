Lebensmittelgroßhändler kämpfen mit Umsatzhalbierung

Metro ermöglichte es Privatkunden während des "Lockdown light" von 9. November bis 16. November in den Großmärkten einzukaufen. Wegen der Lockdown-Sortimentseinschränkung im Rahmen der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung stoppte man nun den Verkauf an Privatkunden. "Teilbereiche abzusperren ist ein extremer Aufwand, den wir auch den Mitarbeitern im Markt nicht zumuten können", so das Unternehmen. Bei AGM und Transgourmet können Privatpersonen weiterhin Lebensmittel einkaufen. "Die Öffnung für Endkonsumenten war sowohl im Frühling als auch jetzt gut und wichtig, aber natürlich nur temporär wirksam und wirtschaftlich 'ein Tropfen auf dem heißen Stein'", so der Transgourmet-Österreich-Chef. Die durchschnittliche Einkaufssumme von Privatkunden und Gastronomen würden sich gewaltig unterscheiden.

Alle drei Großhändler betonten, vor dem Nachfrageausfall frühzeitig im Einkauf reagiert und weniger Ware bestellt zu haben. Verzehrfähige Waren würden an Sozialmärkte und karitative Organisationen gespendet.