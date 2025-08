Dass die Inflation im Juli auf 3,5 Prozent gestiegen ist, lag weniger an den teuren Lebensmitteln, als an den Preisen für Haushaltsenergie, vor allem Strom, zitierten die Salzburger Nachrichten den WIFO-Teuerungsexperten Josef Baumgartner.

Eine Preiskontrolle habe nicht einmal die Links-Regierung in Spanien eingeführt, so Baumgartner. Dort wurden die Mehrwertsteuersätze gesenkt. Davon würden absolut aber die Vermögenden mehr profitieren, ergänzte der WIFO-Ökonom. Eine Umsetzung würde erst gegen Jahresende greifen - also just dann, wenn der Preisschub durch das Auslaufen der Strompreisbremse , durch die wieder verhängten Ökostromzuschläge und höhere Netzkosten wegfallen würde.

Wirksamer als Preiseingriffe seien laut Bonin staatliche Impulse, wie der forcierte Neubau, eine höhere Wechselbereitschaft im Energiesektor sowie mehr Preistransparenz im Lebensmittelbereich. Eine geringere Dichte an Lebensmittelmärkten würde die Fixkosten senken - Konsumenten müssten dafür aber längere Wege in Kauf nehmen. Bonin schlägt aber auch vor, Hilfsbedürftige mit Zuschüssen zu unterstützen.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will begründet die höheren Preise mit den gestiegenen Kosten des Handels - die Rentabilität liege zwischen 0,5 und 2,5 Prozent. Hohe Kosten würden den Handel belasten. Den Handel für die Preissteigerungen verantwortlich zu machen, sei "wie wenn man den Postboten für den schlechten Steuerbescheid verantwortlich macht", sagte Will im Ö1-Morgenjournal.

"Österreich-Aufschlag" der Industrie

Zudem verweist Will auf territoriale Lieferbeschränkungen. Große Hersteller würden es Einzelhändlern sehr schwer machen oder gar unmöglich machen, Produkte in anderen EU-Ländern zu beziehen und weiterzuverkaufen. Internationale Hersteller könnten daher in den einzelnen Ländern unterschiedliche Preise verlangen, wobei hier in der Regel kleinere Länder wie Österreich oder Belgien benachteiligt wären.

Marterbauer verwies auf das Beispiel Cremissimo-Eis, das in Österreich um 5,99 Euro angeboten werde, in Deutschland um 2,89 Euro. Die Bundeswettbewerbsbehörde bezeichnete dies als "Österreich-Preisaufschlag" der globalen Nahrungsmittelindustrie. Der Finanzminister sollte sich auf EU-Ebene für ein Verbot dieser Praxis einsetzen, so Will. Damit ist Will einer Meinung mit der Arbeiterkammer (AK): AK-Ökonom Michael Ertl verweist ebenfalls auf den "Österreich-Aufschlag" bei Markenprodukten.