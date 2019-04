Lebensmittel-Importe: Köstinger will ein „Ende des Betrugs“

Dazu kommt, dass im EU-Ausland massiv Antibiotika eingesetzt werden. Bei den hohen Besatzdichten ist das auch gar nicht anders möglich. In Österreich ist das so nicht erlaubt. Vor allem die neuen EU-Länder im Osten wehren sich gegen eine Angleichung der Standards. Sie fürchten um ihren Wettbewerbsvorteil.

Ein weiteres Beispiel: In der EU ist die traditionelle Käfighaltung seit 2012 verboten. Erlaubt sind lediglich so genannte ausgestaltete Käfige, in denen die Hennen in Gruppen in Etagen gehalten werden und etwas mehr Platz als in herkömmlichen Käfigen haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich auch alle EU-Staaten daran halten.

Köstinger möchte nicht nur strengere Strafen, sondern auch die „Bindung von EU-Förderungen an die Tierwohlstandards“. Nach der EU-Wahl wird intensiv über ein neues System für die Agrarförderungen in der EU verhandelt. Wahrscheinlich werden sich die Billig-Produzenten gegen ein solches Modell wehren.

In welchem Ausmaß politische Vorgaben das Handeln der EU-Kommission in Agrarfragen bestimmen, zeigt das Beispiel Ukraine. Um die Importbeschränkung von Hühnerbrüsten in der EU zu umgehen, hat ein großer Betrieb in der Ukraine Knochen an den Hühnerbrüsten drangelassen (siehe Kurier vom 8.04.2019, Seiten 5 und 6). Nach dem Import in die EU wird der Knochen von der Hühnerbrust wieder entfernt. So werden die Importbeschränkungen umgangen.

Der EU-Kommission ist der Schwindel sehr wohl bekannt. Passiert ist bisher nichts. „Es ist höchste Zeit, dass seitens der EU-Kommission endlich wirkungsvolle Gegenmaßnahmen ergriffen werden“, heißt es in einem offenen Brief an die EU-Kommission. Unterzeichnet wurde das Schreiben von Bauernbundpräsident Georg Strasser und der Spitzenkandidatin des Bauernbundes für die EU-Wahl, Simone Schmiedtbauer.