Lebenskosten: Das sind die teuersten Städte der Welt

In welchen Städten sind die Lebenshaltungskosten für ins Ausland entsandte Arbeitskräfte ("Expatriates") am höchsten? Das untersucht alljährlich die Personalberatungsfirma Mercer - heuer wurden 209 Städte ausgewertet.

Jüngstes Fazit: Acht der zehn teuersten Städte der Welt befinden sich in Asien. Hongkong ist dabei zum zweiten Mal in Folge Spitzenreiter. Es sind vor allem der überhitzte Immobilienmarkt und die an den US-Dollar gekoppelte Währung, die die Kosten für das Leben vor Ort hochtreiben.

Dicht dahinter folgen Tokio, Singapur und Seoul. Auf weltweit Platz fünf und Platz eins in Europa schafft es Zürich. Auch Schanghai, Aschgabat, Peking, New York City und Schenzhen zählen zu den Arbeitsdestinationen, welche die Geldbörsen strapazieren.