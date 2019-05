KMU brauchen Sicherheit

Eines steht fest: Ohne die heimischen KMU würde die österreichische Wirtschaft nicht funktionieren. Laut Mittelstandsbericht 2018 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort gehören rund 328.900 Unternehmen den kleinen und mittleren Betrieben an. Das sind beachtliche 99,6 Prozent der heimischen Unternehmen, die Arbeitsplätze für rund zwei Millionen Beschäftigte bieten, von den insgesamt 3,74 Millionen Beschäftigten in Österreich. Österreichische KMU erzielen darüber hinaus mehr als 60 Prozent der Erlöse sowie der Wertschöpfung der heimischen Wirtschaft. 65 Prozent aller Lehrlinge in Österreich sind in KMU beschäftigt, die insgesamt einen Umsatz von 455 Milliarden Euro erwirtschaften.