Gute Gründe für MEDplus

1. Man ist Privatpatient in der Sonderklasse

Mit der MEDplus Sonderklasse erhält man die bestmögliche medizinische Betreuung. Ein Zweibett-Zimmer mit TV, die persönliche Tageszeitung und ein individueller Menüplan machen den Klinikaufenthalt so angenehm wie möglich.

2. Freie Arzt- und Krankenhauswahl

Der Kunde wählt den Arzt seines Vertrauens selbst und entscheidet, in welcher Klinik er behandelt werden möchte. Die Kostengarantie gilt in allen österreichischen Vertragskrankenhäusern und europaweit in den öffentlichen oder den Wiener Privatkrankenhäusern gleichwertigen Privatspitälern – optional sogar weltweit. Auch eine zweite fachärztliche Meinung vor einer Operation ist von der Versicherung in jedem Fall gedeckt.

3. Schnell und individuell behandelt

Mit der MEDplus Sonderklasse lassen sich Termine für eine Diagnose oder eine Operation zeitnahe koordinieren, sodass sie in den Terminkalender des Patienten passen – auch bei Spezialisten.

4. Familienvorteil

Die Familie soll im Krankheitsfall ebenso gut versorgt sein, was mit dem fünfprozentigen Partnerbonus noch leichter fällt.