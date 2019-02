Familienentlastung schafft Zukunft

Familie Müller darf sich ab 2019 über ein Zusatzeinkommen freuen: Dank des neuen Familienbonus Plus gibt es für Familien eine deutliche Steuerentlastung. Papa Müller hat ein Monatsbruttoeinkommen von 2500 Euro und nimmt den Familienbonus Plus über die Lohnverrechnung in Anspruch. Aufgrund seines Einkommens und der zwei Kinder hat er monatlich 250 Euro netto (3000 Euro im Gesamtjahr) mehr am Gehaltszettel stehen. „Selbst mit einem Teil dieses zusätzlichen Extrageldes lässt sich ein attraktives Vorsorgepaket für die Familie schnüren. Indem nicht nur für die Zukunft der Kinder vorgesorgt werden kann, sondern auch die Eltern Geld für ihre private Zusatzpension zur Seite legen können“, erklärt Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen. Die Versicherung bietet hier zahlreiche Möglichkeiten, für sich selbst, aber auch die Familie optimal vorzusorgen.