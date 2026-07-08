Kinder-Laufräder im Test: Diese 2 Produkte fielen komplett durch

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat Laufräder für Kinder einem Qualitätstest unterzogen. Zwei der acht unter Beiziehung eines Sachverständigen geprüften Produkte fielen komplett durch - eines, weil es sich nicht ohne zusätzlichen Werkzeugeinsatz zusammenbauen ließ, das andere, weil beim Belastungstest die Achse brach. Auch das Zeugnis für den Rest ist durchwachsen: Je zweimal wurden die Noten „sehr gut“, „gut“ und „befriedigend“ vergeben.

Die Produkte richten sich an Kinder ab eineinhalb oder zwei Jahren. Der Preis der getesteten Räder lag zwischen 35,20 und 89,99 Euro. Das günstigste Produkt schnitt mit „gut“ ab, das teuerste mit „sehr gut“ - das nur um 9 Cent billigere zweitteuerste Produkt allerdings mit „nicht genügend“. Grund für den „Fleck“ war in diesem Fall, dass sich das Rad erst nach einer Nachbearbeitung des Rahmens mit Säge und Feile zusammenbauen ließ. Felge brach am Laufband Die Belastungssicherheit wurde auf einem Laufband getestet, auf dem die Räder eine Stunde lang mit 50 Kilo beladen liefen. Eines konnte danach nicht mehr weiter überprüft werden, weil die Felge der vorderen Achse brach - das hatte ein „nicht genügend“ als Gesamtnote zur Folge.