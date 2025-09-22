Bub (4) von Polizeiauto erfasst: schwere Verletzungen
In Leutkirch im Allgäu ist ein Vierjähriger mit seinem Laufrad auf die Fahrbahn geraten und dort mit einem Streifenwagen der Polizei zusammengestoßen.
Zusammenfassung
- Ein vierjähriger Junge wurde in Leutkirch von einem Polizeiauto erfasst und schwer verletzt.
- Das Kind fuhr laut Polizei mit einem Laufrad plötzlich auf die Straße; der Streifenwagen war ohne Sondersignale unterwegs.
- Der Junge wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, Ermittlungen und ein Gutachten zum Unfall laufen.
Ein vierjähriger Bub ist in Leutkirch im Allgäu von einem Polizeiauto erfasst und dabei schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Ermittlungen sei das Kind am Abend mit seinem Laufrad im Kreis Ravensburg unvermittelt auf die Straße gefahren und dort mit dem Streifenwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.
Zum Unfallzeitpunkt sei der Wagen ohne Sondersignale unterwegs gewesen. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Junge laut Mitteilung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren demnach zahlreiche Sanitätskräfte im Einsatz. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen und ein Gutachter hinzugezogen.
