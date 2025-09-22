Bub (4) von Polizeiauto erfasst: schwere Verletzungen

Ein vierjähriger Bub ist in Leutkirch im Allgäu von einem Polizeiauto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen sei das Kind am Abend mit seinem Laufrad im Kreis Ravensburg unvermittelt auf die Straße gefahren und dort mit dem Streifenwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.