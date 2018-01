Lauda: Alle NIKI-Mitarbeiter erhalten ein Job-Angebot

Viele Mitarbeiter haben bereits die Petition unterschrieben, die der Betriebsrat nach der Versammlung am Dienstag auflegte. Dabei geht es "nicht konkret gegen den Verkauf an Lauda, sondern darum, den Verkauf an Vueling zu unterstützen", erklärt dazu NIKI-Betriebsrat Stefan Tankovits.

Der Rechtsstreit um den Konkurs von NIKI sorgt für viel Ärger unter den derzeit noch 1000 Mitarbeitern. Bei Vueling sehe sich die Belegschaft auf der sicheren Seite. Das Management habe seine Vorstellungen überzeugend präsentiert. Vor allem die rund 220 Piloten stehen Lauda kritisch gegenüber und würden "davonziehen, wenn Vueling nicht neuer Eigentümer wird". Die Billigflug-Tochter des britisch-spanischen IAG-Konzerns, Europas Luftfahrtgruppe Nummer drei, will 740 der 1000 Mitarbeiter übernehmen.

Lauda solle endlich die Fakten seines neuen Angebots konkret auf den Tisch legen, fordert Tankovits, er habe bis dato noch nie mit der Belegschaft Kontakt aufgenommen.

Eckpunkte

Der Gründer der Airline reagierte am Mittwoch Abend mit einem offenen Brief an die Belegschaft. Sein Konzept für NIKI und die Mitarbeiter sei "so einfach wie klar". Hier die Eckpunkte:

NIKI werde im März 2018 als österreichischer Carrier mit Headquarter und Hub in Wien und Fokus auf den österreichischen Markt wieder aufleben.

Alle NIKI-Mitarbeiter "erhalten ein Job Angebot". Nicht nur der Flugbetrieb werde übernommen, sondern auch die Verwaltung und Technik. Die Flugzeuge für den Restart seien bereits gesichert. Laudas Bedarfsfluggesellschaft "Laudamotion" habe ein AOC (Air Operator’s Certificate) und eine Betriebsgenehmigung "und kann die Slots sofort übernehmen".

Flugbetrieb gesichert

Die für die Operations (Flugbetrieb) notwendigen Leistungen, die der Betrieb von NIKI nicht bereitstellen kann, "sind bereits gesichert". Ebenso sei die Auslastung der Flugzeuge bereits gesichert. Details darüber und wer der Airline-Partner dafür sein wird, wollte Lauda allerdings noch nicht lüften.

Weiters schreibt Lauda: Mit der Refokussierung auf Österreich "werden wir das tun, wozu wir da sind, nämlich zu fliegen und unsere Passagiere mit einem super Produkt zu bedienen und nicht sinnlos und unproduktiv zwischen Airports hin- und her zu shutteln und auf einen Einsatz zu warten". Ein Seitenhieb auf die kaputte NIKI-Mutter Air Berlin, die den Großteil des NIKI-Geschäfts aus Österreich nach Deutschland abgezogen hatte.

Kritik an deutschen Insolvenzverwaltern

Vorwürfe in der Belegschaft, er stecke hinter der wettbewerbsrechtlichen Entscheidung gegen die Lufthansa und den Rechtsstreit um die Insolvenz, dementiert Lauda als "billige Ablenkung". Die beiden deutschen Insolvenzverwalter, Flöther und Kebekus, kritisiert Lauda massiv. Sie hätten mit ihrer "Vorgehensweise der Ignoranz der wettbewerbsrechtlichen Situation (was einen Verkauf an Lufthansa angeht) und der Zuständigkeit für das Insolvenzverfahren (was die Ereignisse der letzten Wochen angeht) NIKI überhaupt erst in die heutige Lage gebracht.