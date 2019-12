Laptop-Stresstest: "Unser Motto ist: bauen und kaputt machen"

Es ist eine Szene wie aus einem Science-Fiction-Film. Die geöffnete riesige Stahltür gibt den Blick auf eine fensterlose Kammer frei, die komplett mit dunklem Schaumstoff ausgekleidet ist. In der Mitte des Raumes steht ein sich drehendes weißes Podest, aus dem zwei schwarze Hände emporragen. Sie halten ein zum Tablet umfunktioniertes Notebook, das mittels roten Lasers bestrahlt wird. Ort der Szenerie: Ein Labor des US-Computerherstellers Dell am Firmensitz in Austin, Texas.

Funksignale messen

Der KURIER bekam die seltene Gelegenheit, einen Blick in die Forschungs- und Testeinrichtungen des Konzerns zu werfen. In dem „Drahtlos“-Labor, das sich hinter einem der zahllosen Türen im Gebäudekomplex am Campus versteckt, prüfen Forscher, wie und wo der WLAN-Chip und Mobilfunkantennen verbaut sein müssen, damit das Gerät einen guten Empfang hat.