L'Oreal möglicherweise vor Verkauf von The Body Shop

Der französische Kosmetikriese L'Oreal erwägt einem Zeitungsbericht zufolge den Verkauf seiner Kette The Body Shop für eine Milliarde Euro. Wie die Financial Times am Mittwoch berichtete, sucht L'Oreal derzeit mit Hilfe des Finanzhauses Lazard nach "Alternativen" für die Kosmetikkette. Der Verkauf des Unternehmensteils sei sehr wahrscheinlich.

L'Oreal äußerte sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht. The Body Shop war 1976 in Großbritannien gegründet und 2006 von dem französischen Konzern übernommen worden. Die Kette zählt aktuell mehr als 3.000 Geschäfte in 66 Ländern.