Kurzarbeitsbonus sorgt für Umsetzungschaos

Der Anfang März von der Regierung als "rasch und unbürokratische" Covid-Hilfe an Tourismusbetriebe angekündigte Kurzarbeitsbonus sorgt in der Praxis für ein Umsetzungschaos und damit für verspätete Auszahlungen.

Die Regierung eilte bekanntlich den seit November geschlossenen Tourismusbetrieben mit Beschäftigten in Kurzarbeit zu Hilfe und beschloss kurzerhand eine Einmalzahlung in Form eines Bonus in Höhe von 1.000 Euro netto. 825 Euro davon geht an den Arbeitgeber zur Unterstützung bei der Auszahlung der Urlaubsansprüche für die in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter. 175 Euro fließt als Trinkgeldersatz direkt an die Arbeitnehmer. Diese erhalten somit einen Ausgleich für den Entgang der Trinkgeldpauschale während der Kurzarbeit. Soweit die Ankündigung.

"Schildbürgerstreich"

Die Auszahlung durch das AMS sollte eigentlich mit der März-Abrechnung der Kurzarbeit erfolgen, doch daraus wird wohl nichts. Denn derzeit wissen selbst viele Experten noch immer nicht, wie mit dem Bonus in der betrieblichen Praxis umzugehen ist. "Personalabteilungen, Steuerberater, Wirtschaftskammer, Arbeitnehmervertretungen und Softwarehäuser werden in den letzten Wochen mit Tausenden Anfragen überschwemmt, weil der Kurzarbeitsbonus für große Verwirrung und Unsicherheit sorgt", berichtet Birgit Kronberger, Geschäftsführerin des Vorlagenportals für Arbeitsrecht und Personalverrechnung. Sie spricht gar von einem "Schildbürgerstreich in Rot-Weiß-Rot".