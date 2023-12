Kurz vor Weihnachten Probleme mit Paketen: Das können Sie tun

Weihnachten naht und die Onlinekäufe mit Paketzustellungen schnellen in lichte Höhen. Das gilt einhergehend auch für die Zahl der Anfragen und Beschwerden bei Verbraucherorganisationen. Wer haftet, wenn das Paket beschädigt ist oder verloren geht? Dürfen Zustellende ein Packerl einfach vor die Tür stellen? Gehört nicht passende Ware originalverpackt zurückgeschickt? Hier die Antworten vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) des Vereins für Konsumenteninformation (VKI).

Wer haftet für Transportschäden oder Verlust einer bestellten Ware?

Das Unternehmen, bei dem bestellt wurde, haftet. Es sei denn, ein anderer Beförderer wurde auf eigenen Wunsch vereinbart. In diesem Fall können sich Verbraucher:innen, falls das Paket beschädigt wird oder verloren geht, mit Schadenersatzansprüchen an den gewählten Lieferdienst wenden.

Dürfen mir Zusteller:innen das Paket auf die Terrasse oder vor die Tür stellen?

Das kommt in der Praxis oft vor, darf aber eigentlich nicht sein. Falls das Paket dann verloren geht oder beschädigt wird, ist der Versender dafür verantwortlich. Auf der sicheren Seite sollte man bei Zustellung mittels Post sein: Denn diese muss zwingend an eine Abgabestelle liefern. Vorsicht bei der Erteilung von Abstellgenehmigungen, in diesem Fall geht das Risiko auf den Empfänger über, wenn an der Abgabestelle hinterlegt wird.

