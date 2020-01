Kurz: Novartis- und ABB planen Investitionen in Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) ist auch am Freitag beim Weltwirtschaftsforum mit Managern zusammengetroffen, die größere Investitionen in Österreich planen.

Mit ABB-Chef Peter Voser sprach Kurz über ein 100 Millionen Euro schweres Investment in Oberösterreich, mit Novartis-Chef Vasant Narasimhan über 30 Millionen Euro am Tiroler Standort Kundl.

Die Österreich-Gruppe des Schweizer Pharmariesen Novartis will in Forschung und Entwicklung investieren, verlautete aus dem Bundeskanzleramt.

Der Schweizer Industriekonzern ABB tätigt am Stammsitz seines Tochterunternehmens B&R im oberösterreichischen Eggelsberg derzeit seine bisher größer organische Investition in Industrieautomation, wie ABB in einer Aussendung mitteilte.

Innovations- und Bildungscampus

Für umgerechnet 100 Mio. Euro werde ein Innovations- und Bildungscampus geschaffen, der die Grundlage für 1.000 neue High-Tech-Arbeitsplätze bilden solle.

Kurz nutzt das WEF bewusst "für Termine mit Wirtschaftsverantwortlichen, die man sonst nicht trifft". Über die Investments der Großkonzerne zeigte er sich erfreut. Es sei "schön", dass sie in Österreich investieren, da es sich um Unternehmen handle, "die sich überall in der Welt aussuchen können, wo sie investieren", so Kurz.