Kursverfall an Börsen vorerst gebremst

So rutschte der Wiener ATX im Handelsverlauf erstmals seit Juli 2009 wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 2000 Punkten und notierte damit mit einem Abschlag von bis zu 6,6 Prozent. Bis Handelsschluss arbeitete sich der Leitindex - auch wegen positiver Futures auf die US-Leitindizes - wieder auf ein Plus von 0,56 Prozent vor. Die Marktkapitalisierung des ATX sank seit Anfang August bis Dienstag übrigens um 6,6 Milliarden Euro bzw. 17,3 Prozent auf 31,23 Milliarden Euro.



Am stärksten verloren haben Aktien jener Unternehmen, deren Geschäft unmittelbar von der Konjunktur abhängt: Die Stahlkonzerne voestalpine, ThyssenKrupp und Autobauer wie BMW und Daimler. Trotz heftiger Rückgänge der Aktienkurse in den vergangenen Tagen sind Unternehmer aber nicht so pessimistisch. Wolfgang Leitner, Chef des steirischen Anlagenbauers Andritz: "Unsere Auftragsbücher sind prall gefüllt. Ich bin nicht über Gebühr besorgt." Zumindest am Dienstag gaben ihm Anleger recht. Der Andritz-Aktienkurs legte um elf Prozent kräftig zu.

Der Frankfurter Dax, der zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent eingebrochen war, schloss mit einem Minus von 0,10 Prozent.

Klar im Plus ging dagegen der Londoner FT-SE-100 (+1,89 Prozent) aus dem Handel.



Der Dow Jones startete am Dienstag mit einem Plus. Nach der erwarteten Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins unverändert bei 0,0 bis 0,25 Prozent zu belassen, rutschte der Dow Jones in die Verlustzone - aber nur kurzfristig. Zu Börseschluss notierte er mit Plus 3,9 Prozent deutlich höher als am Vortag und klar über der wichtigen Marke von 11.000 Einheiten.