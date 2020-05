Meinl Bank punktet vor Gericht

„Dieser Verkauf hätte für den Berater eine Rückzahlungsverpflichtung hinsichtlich jener Provisionen in von 2,5 Prozent zur Folge gehabt, die er für die Käufe des Klägers in den vergangenen Monaten vereinnahmt hatte, also mehrere zehntausend Euro“, heißt es im Urteil. Daher soll sich der Finanzberater drei Tage nach dem Verkauf der MEL-Papiere entschlossen haben, im Namen seines Kunden - aber ohne Rücksprache - neuerlich MEL-Zertifikate zu erwerben, „um so die Provisionsrückforderung abzuwenden“. Er soll dabei eine Kopie des Blanko-Transferauftrags produziert, gefälscht und an die Meinl Bank geschickt haben. Tage später soll der mittlerweile nervös gewordene Finanzberater seinem Kunden diese strafrechtlich relevante Eigenmächtigkeit gestanden haben, worauf dieser die Staatsanwaltschaft einschaltete.