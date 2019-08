Kurios: Pleite eines Anbieters für Kampfjet-Flüge

„Das mächtigste Erlebnis, das zurzeit für Zivilisten möglich ist: der Kampfjet MiG-29 Stratosphärenflug - oft auch "Edge of Space" Flug genannt. Je nach Wetterlage und Lufttemperatur wird auf bis zu 22 Kilometer aufgestiegen, 17 Höhenkilometer werden garantiert. In dieser Höhe befinden sich nur noch die Astronauten und Kosmonauten in der ISS über Ihnen“, heißt auf der Homepage der Wiener Firma Air-Events GmbH. „Der MiG-29 Stratosphärenflug umfasst, wie alle unsere Kampfjetflüge, auch das eigenhändige Steuern des Jets. Sie dürfen die MiG-29 selber steuern und dabei unter Anleitung Ihres Piloten selbst Manöver fliegen. Gemeinsam mit unserem Partner MIGFLUG können wir Ihnen diesen Event anbieten. Zusätzlich bieten wir noch eine fliegerärztliche Untersuchung VOR der Buchung in Wien an.“

Kosten für einen 25 Minuten langen Flug mit der MIG 29 betragen 12.500 Euro, für 45 Minuten 14.500 Euro und der Stratosphären-Flug kostet 17.500 Euro.