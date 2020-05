KURIER-OGM-Umfrage: Ja zu Prämie für längeres Arbeiten

Die Regierung will das Pensionsantrittsalter der Frauen langsam an jenes der Männer heranführen: Bis zum Jahr 2024 soll es bei 60 Jahren bleiben - und dann bis 2033 an jenes der Männer, 65 Jahre, angepasst werden. Eine aktuelle KURIER-OGM-Umfrage zeigt nun, dass die Bevölkerung hier skeptisch ist: 50 Prozent der Befragten halten die Angleichung des Pensionsalters für "nicht gerechtfertigt" (siehe Grafik).



Von jenen, die die Maßnahme befürworten, sagten 55 Prozent, das Tempo der Angleichung sei "zu langsam". Auffällig: 70 Prozent der Männer wünschen sich eine raschere Angleichung; bei den Frauen sagen 53 Prozent, das Tempo sei "gerade richtig".