Warum es immer noch Plastik-Strohhalme zu kaufen gibt

Fünf Jahre nach dem EU-weiten Verbot gibt es Einweg-Plastikartikel wie Strohhalme noch immer zu kaufen. Wer im Internet sucht, stößt auf diverse Webseiten, die Plastik-Trinkhalme und Plastik-Besteck anbieten – teils ohne den Begriff „Einweg“, obwohl es anhand der Fotos eindeutig ist. Erstaunlich ist das deshalb, weil diese Ware in der EU eigentlich nicht mehr verkauft werden darf.

Seit dem 3. Juli 2021 sind Einweg-Besteck, Trinkhalme, Wattestäbchen, Einwegteller und weitere Wegwerfartikel europaweit verboten, wenn sie aus Kunststoff sind. Viele Hersteller stiegen auf Holz, Bambus oder Papier um. Beispielsweise verwendet Capri-Sun seit 2021 Papierstrohhalme an seinen Trinkbeuteln, bemüht sich aber um eine Rückkehr zum Plastikstrohhalm.