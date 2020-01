China verbietet Einweg-Strohhalme und Plastiksackerl

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bis Ende 2020 werden in Großstädten von China

Plastiksackerl und Einweg-Strohhalme verboten.

Diese Produkte sind nämlich schlecht

für die Umwelt.

Es entsteht dadurch viel Müll.

Bis 2025 soll es außerdem in ganz China

weniger Plastikmüll geben.

Städte sind verpflichtet, in den nächsten Jahren

weniger Einweg-Produkte zu verwenden.



China will außerdem mehr Produkte wiederverwenden

anstatt sie wegzuwerfen.

Eine große Menge an Plastikmüll wird

in China vergraben oder landet in Flüssen.

Das ist sehr schlecht für die Umwelt.