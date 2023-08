Künstliche Intelligenz wird vor allem Bürojobs verändern

Generative Künstliche Intelligenz (KI), wie etwa der Chatbot ChatGPT, wird einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zufolge vermutlich eher Arbeitsplätze schaffen als vernichten. Der Einsatz der Technologie werde in erster Linie „wahrscheinlich nicht“ zur Vernichtung von Arbeitsplätzen führen, sondern eher zu möglichen Veränderungen der Qualität von Jobs - insbesondere mit Blick auf Arbeitsintensität und Autonomie, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Papier .

