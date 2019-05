Künstliche Intelligenz soll ab 2020 ein Lehrberuf werden

Oder es zählen dazu Bilderkennungssysteme, die in der industriellen Fertigung schadhafte Produkte automatisch erkennen und ausscheiden. Oder Roboter, die dank sensibler Sensoren ohne Kollisionsgefahr „Hand in Hand“ (bzw. Greifarm) mit Menschen arbeiten. Die Grenzen zu artverwandten Themen wie Big-Data-Analyse, Robotics, Industrie 4.0, virtuelle Realität oder Kybernetik sind also fließend.