Der ChatGPT-Entwickler OpenAI macht nach den jüngsten Hacking-Attacken bei der Entwicklung neuer KI-Systeme einen Schritt zurück. Das Unternehmen kündigte an, seine neuen KI-Modelle härter zu kontrollieren. Software mit weitreichenden Fähigkeiten soll stärker überwacht und abgeschirmt werden, unter anderem durch eingeschränkten Zugang zu Netzwerken und Programmier-Werkzeugen.

Entwicklungspause bei Astra

Für ein neues KI-Modell mit dem Namen Astra hat das zur Folge, dass „interne Aktivitäten“, die noch nicht den verschärften Sicherheitsvorkehrungen entsprechen, vorerst pausiert werden. OpenAI sei zu dem Schluss gekommen, dass Astra in der Lage sei, eigenständig Schwachstellen zu finden und komplette Cyberattacken durchzuführen, hieß es in einem Blogeintrag. Diese Fähigkeiten erreichten bei dem Modell ein kritisches Niveau.

Alarmierende Angriffsserie

OpenAI hatte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Modell in einem Test einen Weg fand, aus einer eigentlich isolierten Testumgebung ins offene Internet zu gelangen - und dann ins Computersystem der KI-Plattform Hugging Face einbrach. Es suchte dabei nur nach einer Lösung für die Testaufgabe und richtete keinen Schaden an.