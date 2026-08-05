Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Nächster Alarm

KI versuchte in Test Menschen mit Phishing-Mails zu manipulieren

Man habe „nicht vorhergesehen“, dass das Anthropic-Modell Mythos 5 den Internet-Zugang für Aktivitäten ausnutzen würde, die sich gegen Menschen richten.
05.08.2026, 10:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FILE PHOTO: Illustration shows Anthropic logo

Die Serie von Enthüllungen über alarmierende Hacker-Fähigkeiten führender KI-Modelle reißt nicht ab. Um eine Test-Aufgabe zu lösen, versuchte Künstliche Intelligenz, öffentlich zugängliche Software zu infizieren - und Menschen mit Phishing-Mails zu manipulieren. Britische Sicherheitsforscher ertappten Künstliche Intelligenz in einem Testlauf beim Versuch, in Eigeninitiative eine Schwachstelle in öffentlich zugängliche Software einzuschleusen.

KI-Entwickler warnt: „Wir könnten bald die Kontrolle verlieren“

Um damit durchzukommen, versuchte das KI-Modell der Entwicklerfirma Anthropic den Experten zufolge sogar, per E-Mail einen zuständigen Menschen zu manipulieren. Das KI-Sicherheitsinstitut des britischen Ministeriums für Wissenschaft, Innovation und Technologie hatte den Modellen von Anthropic und des ChatGPT-Entwicklers OpenAI in seinen Tests der Cyberangriffsfähigkeiten absichtlich Zugang zum Internet gewährt. Man habe „nicht vorhergesehen“, dass das Anthropic-Modell Mythos 5 den Internet-Zugang für Aktivitäten ausnutzen würde, die sich gegen Menschen richten.

Künstliche Intelligenz KI
Agenturen, ek  | 

Kommentare