Im Zusammenhang mit einer durch einen Parasiten verursachten Durchfallwelle in den Vereinigten Staaten sind nach Behördenangaben erstmals zwei Menschen im US-Bundesstaat Michigan gestorben. „Laut Krankenakten litten beide Personen an erheblichen Vorerkrankungen, die durch Cyclosporiasis und Dehydration verschlimmert worden sein könnten“, hieß es vom Gesundheitsministerium des Bundesstaates.

Durchfallwelle in den USA: Eisbergsalat im Verdacht

Zugleich stellte die Behörde klar, dass die sogenannten Cyclosporiasis-Infektionen im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Erkrankungen seien. „Todesfälle durch Cyclosporiasis sind in den Vereinigten Staaten selten“, hieß es weiter. In den vergangenen Wochen war es in den USA zu einer Durchfallwelle gekommen. Jüngsten Angaben der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge wurden zwischen Anfang Mai und Ende Juli 6.707 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen erfasst. 423 Menschen seien in Krankenhäuser gekommen. Nahezu alle Bundesstaaten hätten Fälle gemeldet.