Seit Anfang Mai seien 4.173 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen erfasst worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag (Ortszeit) mit. Mehr als 7.400 weitere Fälle würden noch untersucht, hieß es. Gemeldet worden seien Erkrankungen aus 41 Bundesstaaten. 308 Infizierte wurden den Angaben zufolge bislang im Krankenhaus behandelt.

Bisher keine Toten Gestorben sei an der Krankheit bislang noch niemand. Da diese häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Fallzahl nach Einschätzung der Behörde noch deutlich höher liegen.

Behörden verdächtigen weiter Eisbergsalat Die Ursache hinter den Erkrankungen ist bislang unklar. Die US-Lebensmittelbehörde FDA vermutet weiterhin kleingeschnittenen Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Quelle des Parasiten, obwohl Testergebnisse dies bislang nicht belegen. Am Wochenende hatte die FDA mitgeteilt, dass eine Probe des Unternehmens Taylor Farms in Mexiko „falsch positiv“ auf den Parasiten Cyclospora getestet worden war.

Die Behörde habe sich daraufhin entschuldigt, teilte Taylor Farms mit. Dennoch deuteten Rückverfolgungsuntersuchungen der FDA weiterhin auf geschnittenen Eisbergsalat des Unternehmens als Verursacher des Ausbruchs hin, schrieb die Behörde am Montag auf der Plattform X. Die FDA werde die Ermittlungen fortsetzen und sicherstellen, dass betroffene Produkte vom Markt genommen würden.