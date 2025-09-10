Wie Künstliche Intelligenz in Österreich zum Einsatz kommt

Künstliche Intelligenz ist in Österreichs Büros weit verbreitet. Mehr als die Hälfte der Angestellten verwendet die Technologie. 67,5 Prozent stehen ihr laut einer Untersuchung, die im Auftrag von HP Österreich durchgeführt wurde, positiv gegenüber.

Die österreichischen Büroangestellen hätten keine Ängste KI zu nutzen, sagte HP-Österreich-Chef Michael Smetana bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch. Die Technologie gebe Firmen auch Hebel in die Hand, um Herausforderungen, etwa durch den Fachkräftemangel, zu begegnen.

Recherche und Texterstellung

Wofür kommt KI in den heimischen Büros zum Einsatz? 42 Prozent nutzen sie zur Recherche und Inforamtionsbeschaffung, etwas mehr als ein Viertel zur Text- und Videoerstellungen.

Neben Chatbots wie ChatGPT oder Deepseek (65 Prozent) wird besonders häufig zu Sprach- und Übersetzungstools (26 Prozent), wie etwa Deepl. gegriffen. Auch KI-Sprachassistenten und Bildgeneratoren (13 Proeznt kommen oft zum Einsatz. Fast 60 Prozent sehen sich zu dem Thema gut informiert.

Zeitersparnis wichtigster Vorteil

Vorteile werden vor allem in der Zeitersparnis (48 Prozent) gesehen. Verhindert wird der Einsatz der Technologie meist durch Datenschutzbedenken (31 Prozent). Der Datenschutz werde oft auch als Ausrede benutzt, meint HP-Österreich-Chef Smetana. Häufig heißt es auch, dass es keinen Bedarf gibt (30 Prozent). Vielleicht auch, weil zu wenig ausprobiert werde, um das Potenzial zu erkennen, wie die Technologie im Arbeitsalltag unterstützen könne, vermutet Smetana.

KI sei ein Werkzeug. Die Grundvoraussetzungen für den Einsatz seien gegeben. Notwendig sei die Aufklärung über den Datenschutz sowie Schulungen, um das Know-how zu steigern.