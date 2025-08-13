Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Das im Finanzministerium angesiedelte Predictive Analytics Competence Center (PACC) kann dank des Einsatzes moderner KI-Techniken deutlich mehr Fälle als in der Vergangenheit aufdecken. Die Bandbreite reicht vom Schwindel in der Arbeitnehmerveranlagung bis hin zum Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuerbetrug. Auch Millionen möglicher Compliance-Verstöße seien geprüft worden. Dabei dreht es sich beispielsweise um die Identifikation von zu Unrecht beantragten und bezogenen Beihilfen und Leistungen sowie von Scheinunternehmen. Angesichts des Budgetlochs schmerzt Steuerbetrug besonders.

Unterm Strich konnten mit den neuen KI-Methoden im Vorjahr 354 Millionen Euro an Steuer-Mehreinnahmen lukriert werden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.