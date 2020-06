Kündigungswelle: Aufgebrachte Kunden klagen Arag

Ein verpatzter Traumurlaub, weil das Hotel mitten in einer Großbaustelle lag, eine ungerechtfertigte Entlassung durch den Arbeitgeber oder Schmerzensgeld-Forderungen nach einem Skiunfall – wer eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, kann sich auf Klagen einlassen, ohne dafür das Kostenrisiko tragen zu müssen. So bewirbt auch die Rechtsschutzversicherung Arag ihre Leistungen in Österreich.

Jetzt steht der Österreich-Tochter des Düsseldorfer Versicherungskonzerns aber eine Sammelklage von 470 aufgebrachten Kunden ins Haus. Sie wird am Montag vom Rieder Anwalt Peter Vogl im Auftrag des Versicherungsmaklers Herbert Dax junior (Versicherungs- und Schadensbüro GmbH) bei Gericht eingebracht – mit Unterstützung der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Denn: Die Arag hat am 31. Jänner 2014 mehr als tausend Kunden der Versicherungsagentur die Rechtsschutz-Polizzen gekündigt.